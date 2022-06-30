Казахстанцы покоряют мир с помощью крипто-технологий

В Нью-Йорке прошел международный хакатон ETHglobal, где участники презентуют цифровые приложения, реализуемые с помощью крипто-технологий. Музыкальный NFT-плеер от казахстанской команды ōzen занял первое место со своим проектом на блокчейне SKALE. Мероприятие считается одним из самых уважаемых в крипто-сообществе и среди разработчиков.

В этом году на хакатоне разыгрывалось суммарно $500 000 призового фонда разделенного между дисциплинами и блокчейн-сетями, на которых состязались разработчики. Всего в хакатоне приняли участие 1500 энтузиастов, 251 проект из 56 стран мира.

Web 3.0 плеер позволит казахстанским артистам монетизировать творчество без участия гигантов музыкальной индустрии. MVP проекта был создан прямо во время хакатона.

Источник: bluescreen.kz



