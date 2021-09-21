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Казахстанцы покорили Чемпионат Азии по триатлону в Чолпон-Ате
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Сегодня в 11:04

Казахстанцы покорили Чемпионат Азии по триатлону в Чолпон-Ате

В Чолпон-Ате прошел Чемпионат Азии по триатлону в спринте — 2021 Asia Triathlon Sprint Championships Cholpon-Ata. В континентальном первенстве участвовали 60 атлетов категорий Elite и U15, которые состязались на дистанциях спринт и суперспринт. Казахстан был представлен в каждой категории участников.

Первыми в борьбу за континентальный титул вступили женщины категории Elite. В этой категории свою дебютную серебряную медаль на континентальном первенстве выиграла казахстанка Екатерина Шабалина с результатом 1:03:21.

Первое и третье места заняли представительницы Японии — Сарика Накаяма и Чисато Накаджима. Другие представительницы казахстанской сборной благополучно завершили соревнование: Надежда Бекмаганбетова финишировала на четвертом месте, Юлия Озерова – восьмом месте.

Плавательный сегмент в первой тройке завершили японец Киотаро Йошикава, представители Узбекистана Александр Куришов и Александр Решетников. Лидеры менялись на протяжении всей велогонки, но на завершающем этапе все встало на свои места. Первым забег завершил в комфортном для себя темпе член национальной сборной Дарын Конысбаев. Итоговое время чемпиона — 55:53. Бронзу завоевал еще один казахстанец Аян Бейсенбаев со временем 56:58. «Разбавил» казахстанский подиум японец Киотаро Йошикава, который занял второе место.

В категории юношей U15 на дистанции полностью доминировали казахстанцы и заняли весь пьедестал. Первое место занял Никита Дубинский с результатом 27:33, второе — Станислав Глок и третье — Тимур Бакиров. Алинаби Маралбеков финишировал на пятой строчке с результатом 28:48.

В группе девушек U15 фурор произвела казахстанка Диана Ержанова она пересекла финишную линию за 31:48 и завоевала первое свое золото на континентальном первенстве. Вторую строчку заняла представительница Кыргызстана Альфина Артыкоджаева со временем 32:31 Тройку замкнула еще одна казахстанская спортсменка Ангелина Редченко с результатом 32:35.

Все результаты участников доступны на официальном сайте World Triathlon.

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