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Казахстанцам снова доступны прямые рейсы в Пекин
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Сегодня в 10:13

Казахстанцам снова доступны прямые рейсы в Пекин

С 22 ноября Air Astana восстанавливает регулярное авиасообщение из Алматы в столицу Китая Пекин.

Рейсы будут выполняться на авиалайнере Airbus A321 LR один раз в неделю, по вторникам.

Источник: tengritravel.kz

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