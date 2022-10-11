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Казахстанскую актрису номинировали на кинонаграду в Пусане
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Сегодня в 10:06

Казахстанскую актрису номинировали на кинонаграду в Пусане

Казахстанская актриса впервые номинирована на самую престижную в Азии кинонаграду. Жанар Айжанова вошла в пятерку претендентов на лучшую женскую роль на 27-м по счету кинофестивале в Пусане.

С 5 по 14 октября второй по величине город Кореи — Пусан становится столицей азиатского кинематографа. Сюда приезжают лучшие актеры и режиссеры со всего мира. В этом году на международном кинофестивале представители 71 страны покажут 242 фильма.

Известную певицу Жанар Айжанову пригласили на международный кинофестиваль как одну из лучших киноактрис Азии. Ее мастерство в сериале «Аппақ келін» понравилось жюри. И вместе с другими четырьмя претендентками Жанар была включена в номинацию «Лучшая женская роль».

Награда досталась 30-летней звезде корейского кино Пак Ын Бин за роль в драме «Необычный адвокат».

За звание лучшего в Азии фильма в Пусане поборется картина «Схема» режиссера Фархата Шарипова.

Источник: tengrinews.kz

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