Казахстанский венчурный фонд раннего финансирования Tumar Venture Fund объявляет о приеме заявок от стартапов для инвестирования

В целях поддержки экосистемы технологических стартапов на раннем этапе казахстанский венчурный фонд раннего финансирования Tumar Venture Fund объявляет о старте приема заявок от стартапов.

Инвестиционная стратегия Фонда направлена на финансирование и развитие инновационных, технологических и IT-компаний на стадиях pre-seed, seed, раунды A,B,C. Фонд нацелен на инвестирование в казахстанские и иностранные стартапы, структурированные в разных юрисдикциях в сферах FinTech, E-commerce, EdTech, HealthTech, AgriTech, LogiTech и других перспективных отраслях. Срок действия Фонда составляет восемь лет, целевой размер фонда – до 50 миллионов долларов.

Венчурный фонд создан в рамках Проекта «Стимулирование продуктивных инноваций», реализуемого Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и финансируемого Всемирным банком. Целью создания Фонда является стимулирование развития экосистемы венчурного финансирования при активном участии частных инвесторов.

Управляющей компанией Фонда является White Hill Capital Ltd, отобранная МЦРиАП на конкурсной основе в рамках процедур Всемирного банка.

Заявки от стартапов принимаются на официальном сайте: tumar.vc