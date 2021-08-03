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Казахстанский веб-сериал «Мыстан» получил спецприз жюри на Realist Web Fest
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Сегодня в 11:05

Казахстанский веб-сериал «Мыстан» получил спецприз жюри на Realist Web Fest

Веб-сериал «Мыстан» — совместный проект Salem social media и кинокомпании Art Dealers — получил специальный приз жюри среди 43 участников из России, Бразилии, США, Кореи, Швейцарии, Уругвая, Франции, Австралии, Аргентины, Италии, Канады, Германии, Испании, Израиля и Нидерландов.

В основе сюжета сериала «Мыстан» лежат истории трех девушек, столкнувшихся с разными формами бытового насилия и предательством со стороны людей, которым они доверяли. Не зная, где искать поддержки, отчаявшиеся и запутавшиеся, они принимают непростое решение отомстить своим обидчикам. Но куда приведет их путь возмездия и какую цену придется заплатить за необдуманные поступки?

Международный фестиваль Realist Web Fest прошел в Нижнем Новгороде, Россия, он создан для демонстрации лучшего веб-контента со всего мира. С конца 2018 года он стал частью Международного чемпионата веб-сериалов, Web Series World Cup, WSWC. В этом году из-за пандемии фестиваль прошел в онлайн-режиме с 29 июля по 1 августа. Для участия было рассмотрено больше 3000 заявок, среди которых проекты из 75 стран мира.

Источник: tengrinews.kz

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