Казахстанский веб-сериал «5:32» покоряет США

Веб-сериал «5:32» вошел в конкурсную программу американского CATALYST. Проект претендует сразу на все главные награды в драматическом жанре.
В этом году веб-сериал стал одним из самых многообещающих участников, претендуя на награды в общих и жанровых номинациях:
— Best of Festival
— Outstanding Drama Series
— Outstanding Drama Actor
— Outstanding Drama Actress
— Outstanding Writing
— Outstanding Directing
— Outstanding Cinematography
— Outstanding Editing.
По мнению организаторов, проект о борьбе с серийными маньяками стал первым и единственным из Казахстана за всю 16-летнюю историю существования CATALYST.
Источник: bluescreen.kz