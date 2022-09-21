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Казахстанский веб-сериал «5:32» покоряет США
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Сегодня в 10:28

Казахстанский веб-сериал «5:32» покоряет США

Веб-сериал «5:32» вошел в конкурсную программу американского CATALYST. Проект претендует сразу на все главные награды в драматическом жанре.

В этом году веб-сериал стал одним из самых многообещающих участников, претендуя на награды в общих и жанровых номинациях:

— Best of Festival

— Outstanding Drama Series

— Outstanding Drama Actor

— Outstanding Drama Actress

— Outstanding Writing

— Outstanding Directing

— Outstanding Cinematography

— Outstanding Editing.

По мнению организаторов, проект о борьбе с серийными маньяками стал первым и единственным из Казахстана за всю 16-летнюю историю существования CATALYST.

Источник: bluescreen.kz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.