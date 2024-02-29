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Казахстанский торговый дом откроется в Дубае
Новости Центральной Азии и мира

22.02.2024

Казахстанский торговый дом откроется в Дубае

На следующей неделе откроется торговый дом «Казахстан» в Дубае на площадке QazExpoCongress.

Павильон будет не только шоу-румом казахстанских товаров, но и займется активным продвижением услуг инжиниринга, медицины и IT.

Источник: inform.kz

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#казахстан #дубай #экспо #партнер #торговля
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