Казахстанский теннисист стал победителем турнира в Нур-Султане

В столице Казахстана завершается международный турнир по теннису ITF Men 25.

23 октября состоялся финальный поединок в категории «мужской парный разряд», в котором представитель Актау — Бейбут Жукаев в дуэте с россиянином Андреем Кузнецовым одолели Ивана Лютаревича из Беларуси и Константина Кравчука из России — 7:6, 6:4. Этот успех для Бейбута — первое достижение в его карьере на турнире ITF. На аналогичном турнире — ITF Women 25, но уже среди женщин в Караганде, хорошо проявила себя чемпионка Казахстана — Камила Керимбаева, которая в паре с Мартиной Кубка из Польши, вышли в финал данных состязаний. В решающем матче их ждут Тамара Курович и Елена Малыгина.

Источник: sports.kz