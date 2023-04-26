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Казахстанский стартапер Досжан Жусупов стал частью престижного клуба предпринимателей StartX при Stanford University
111
Главный

Вчера в 11:12

Казахстанский стартапер Досжан Жусупов стал частью престижного клуба предпринимателей StartX при Stanford University

Основатель MedTech стартапа Cerebra Досжан Жусупов прошел в акселерационную программу StartX и теперь станет пожизненным участником сообщества. Акселератор StartX отличается от других акселераторов в Кремниевой долине, таких как Y Combinator, тем, что это образовательная, некоммерческая организация, которая помогает запускать и продвигать стартапы. Общая оценка всех участников сообщества StartX достигает 26 млрд. долларов.

Досжан Жусупов

Для нашей команды важен результат. Мы видим, что 92% участников данного сообщества показывают рост или их покупают. В среднем на одну принятую компанию было привлечено более 11 миллионов долларов США. StartX сильное сообщество. У нас будет доступ к талантам,финансированию и к одной из самых мощных инновационных сетей мире: сети выпускников Stanford University.

В StartX Stanford могут попасть только выпускники Stanford University. StartX Stanford после тщательного отбора заключил партнерское соглашение с Astana Business Campus и Jas Ventures Almaty об акселерации стартапов из Казахстана и ЦА. Однако попасть туда не легко. Из-за строгих требований необходимы DeepTech стартапы с глубокими инновациями. Cerebra — соответствует этим требованиям.

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