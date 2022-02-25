Казахстанский стартап TrustMe привлек инвестиции, применив «теорию игр»

Казахстанский IT-стартап TrustMe привлек $300 000 инвестиций при оценке в $2,5 млн. Для этого компания применила собственный подход, обратившись к «теории игр».

Сначала основатель компании Чингиз Даулетбаев записал и опубликовал на своем YouTube-канале видео, где рассказал, что такое TrustMe, как это работает, и о том, что в качестве инвестиций ему необходимо привлечь $200 000 под 4% акций компании.

Таким образом, команде удалось привлечь $200 000 инвестиций на pre-seed раунде, $100 000 инвестиций на I этапе seed раунда.

В ближайшее время стартует II этап Seed раунда инвестиций в размере $600 000. Инвестируемая сумма пойдет на масштабирование стартапа по всей стране.

Источник: bluescreen.kz