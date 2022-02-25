Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kazahstanskiy-startap-trustme-privlek-investicii-primeniv-teoriyu-igr
Казахстанский стартап TrustMe привлек инвестиции, применив «теорию игр»
151
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:05

Казахстанский стартап TrustMe привлек инвестиции, применив «теорию игр»

Казахстанский IT-стартап TrustMe привлек $300 000 инвестиций при оценке в $2,5 млн. Для этого компания применила собственный подход, обратившись к «теории игр».

Сначала основатель компании Чингиз Даулетбаев записал и опубликовал на своем YouTube-канале видео, где рассказал, что такое TrustMe, как это работает, и о том, что в качестве инвестиций ему необходимо привлечь $200 000 под 4% акций компании.

Таким образом, команде удалось привлечь $200 000 инвестиций на pre-seed раунде, $100 000 инвестиций на I этапе seed раунда.

В ближайшее время стартует II этап Seed раунда инвестиций в размере $600 000. Инвестируемая сумма пойдет на масштабирование стартапа по всей стране.

Источник: bluescreen.kz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #стартап #технологии #it #инвестиции
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Казахстанский боец MMA стал первым трехкратным чемпионом мира в истории
402
Университет Amity в Ташкенте запускает бесплатные онлайн-курсы Industry 4.0
999
Журнал Time выбрал женщин столетия. Среди них Джоан Роулинг, Анджела Дэвис и Pussy Riot
874