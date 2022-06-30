Казахстанский стартап производит революцию в ЖКХ

Мобильное приложение E-KNOT — это социальная сеть соседей и платформа управления многоквартирными жилыми домами, прирост пользователей которой превысил 50%.

С помощью E-KNOT пользователи могут проводить онлайн-собрания и голосования, автоматизировать и управлять заявками, принимать платежи, информировать собственников о новостях дома, а также пользователям доступна облачная бухгалтерия.

На сегодня приложение скачали 18 000 раз, а количество пользователей, которые ежемесячно пользуются приложением, составило 6000. С помощью приложения пользователи организовали более 500 онлайн-собраний, создали более 100 объединений собственников имущества, 12 управляющих компаний подключились к приему платежей и 98% клиентов достигли цель по сбору опросных листов.

Приложение не только упрощает процесс голосования по различным вопросам управления жилого комплекса, но также позволяет фиксировать процесс отслеживания заявок, проводить платежи за коммунальные услуги, обеспечивает прозрачность финансовой, бухгалтерской и административной отчетностей.