Казахстанский стартап о выходе на рынок Индии, и что такое маркет-нетворк

Беимбет Бабиев, 26 лет, Founder & CEO





Как все началось

Я на бесплатной основе отучился в Праге, начинал заниматься предпринимательством еще там, мы с другом перепродавали туры для русскоязычных туристов. После того как вернулся в столицу, открыл 13 хостелов, которые мы сдавали людям помесячно, занимался организацией зимних видов развлечений для горожан. Но все это время ко мне обращались ребята, которые просили помочь поступить им в Чехию. И я решил открыть компанию «Чехит», она просуществовала всего год, мы сделали много ошибок, многое не знали. Потом появилась компания My Chekhia, и через семь-восемь месяцев мы сделали выручку больше одного миллиона долларов. Мы начали масштабироваться, открываться на территории соседних стран. Но в 2018 году все наши деньги зависли в одном казахстанском банке, и мы начали искать новые пути развития.

Благодаря Astana Hub мы тестировали много гипотез, пробовали и в 2020 году сделали pivot, после которого я привлек в команду крутых ребят

Тогда мы работали как представители чешских вузов, потом мы вошли в долю в одно агентство в Праге и работали с ними. Так, к этому времени у нас уже был большой опыт в этой сфере, понимание, и мы знали, какие есть сложности. Это был переломный момент, и мы перешли в IT. На тот момент 60 % наших продаж уже проходили онлайн, и мы понимали, что нужно двигаться в эту сторону.





Летом 2018 года я узнал об Astana Hub, и мы подали заявку на участие в инкубационной программе. Так началась новая веха моего развития, потому что в IT у меня не было никакого бэкграунда. Благодаря Astana Hub мы тестировали много гипотез, пробовали и в 2020 году сделали pivot, после которого я привлек в команду крутых ребят: Асуан Саимов, который больше десяти лет работал в Shell и Eni, и опытного финансиста Рауана Оразхан, CEO of QISAP, генерального директора Start Smart. Дорабатывать платформу мы привлекли ребят из Англии.





Об OQUDA





OQUDA — это маркет-нетворк — площадка, которая объединяет нескольких независимых специалистов. Например, есть блогер, который учится, живет в какой-то стране и владеет о ней информацией, и есть агентства, у которых мало экспертности об этой стране, они не знают, как оформлять документы и так далее. Мы объединяем их на своей платформе, чтобы сделать обучение для студентов доступным, разнообразным и удобным. И если обычно студенту нужно отдельно обращаться в визовый центр, нотариус, агентство, мы всех объединяем, чтобы он сразу же получил все документы в одном месте — у нас на площадке. У нас есть 1000 школ, которые готовы подключиться к нашей платформе и предоставить нам клиентов, потому что им подходит наша программа.





На каждом студенте мы зарабатываем около 2000 долларов, эту комиссию мы получаем с университетов, так как часть их работы забирает наша платформа. А наши дистрибьюторы — агентства, которым мы даем площадку со всеми программами обучения, договорами, зарабатывают по 500 евро.

Мы выбрали рынок Индии, так как там 90 миллионов школьников каждый год оканчивают школы и хотят поступить на учебу за границу

Мы выбрали рынок Индии, так как там 90 миллионов школьников каждый год оканчивают школы и хотят поступить на учебу за границу. Главное, почти все они обращаются за услугами в агентства, в их культуре принято, что всегда есть люди, которые делают что-то за них. Но, конечно, у нас есть клиенты и из России, Казахстана, Турции и Латинской Америки.

Сейчас мы не работаем с теми, кто хочет поступить в университеты Лиги Плюща, например. Мы нацелены на массовый сегмент. Поэтому обычно наши студенты поступают на бесплатное обучение или за минимальные средства. В этом году все 100 % ребят, которые к нам обратились, поступили на гранты. Еще мы помогаем со стипендиями.

С недавнего времени мы базируемся в Турции, открыли здесь отдел продаж и перевезли топ-менеджеров компании. Также у нас есть офисы в Нур-Султане, Казахстан, и Милане, Италия. Но наши основные клиенты находятся в Индии, поэтому в ближайшее время мы получаем визу и улетаем туда.





О планах





Через неделю-две мы анонсируем запуск платформы www.oquda.com и приглашаем туристические агентства, языковые школы, образовательные центры для сотрудничества.

И хотим за год сделать оценку в 50-60 миллионов долларов, так как мы инкорпорированы в США для SEED-раунда.



