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Казахстанский стартап CTOgram привлек $700 000 инвестиций
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Сегодня в 11:18

Казахстанский стартап CTOgram привлек $700 000 инвестиций

CTOgram объявляет о привлечении нового раунда финансирования от международных институциональных инвесторов.

В раунде, оцениваемом примерно в 5 миллионов долларов США, lead инвестором выступил ведущий азиатский венчурный фонд Quest Ventures, также, в нем приняли участие MOST Ventures и ангел-инвестор Адиль Нургожин,

CTOgram помогает водителям находить автоуслуги от проверенных поставщиков и автомобильные товары, такие как запчасти от оптовых торговцев, на простой в использовании платформе, которая уже обслужила 180 000 автовладельцев. К платформе уже подключено более 1100 автосервисов.

Инвестиции в размере 700 000 долларов США (300 миллионов тенге) ускорят внедрение CTOgram по всему региону (СНГ) и тем самым обеспечат широкую поддержку автовладельцам. Компания ранее привлекала ангельские инвестиций от топовых бизнес- ангелов, таких как Олжас Жиенкулов, Талгат Исмаил, Ануар Сейфуллин и Руслан Ракымбай.

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