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Казахстанский штангист завоевал золото на чемпионате мира
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Сегодня в 09:45

Казахстанский штангист завоевал золото на чемпионате мира

Казахстанский штангист Ерасыл Саулебеков завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юношей.

На турнире в Мексике ему не было равных в весовой категории до 67 килограммов. Саулебеков поднял 281 — 123 и 158 килограммов.


Эта медаль стала третьей для Казахстана на данном мировом первенстве и первой золотой. Ранее две бронзовые медали в копилку сборной принесли Ерасыл Умаров, выступающий в весовой категории до 55 килограммов, и Александра Беленко, выступающая в весовой категории до 40 килограммов.

Источник: tengrinews.kz

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