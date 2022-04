Казахстанский сериал «Сержан Братан» взял две награды на фестивале Stareable Fest LA в США.

«Сержан Братан» признан лучшим в номинациях Best Drama и Best in Directing.

Stareable Fest — один из самых престижных ежегодных фестивалей независимых теле- и веб-сериалов в США.

Источник: tengrinews.kz