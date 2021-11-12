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Казахстанский режиссер снял новый клип Элджею
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Сегодня в 10:26

Казахстанский режиссер снял новый клип Элджею

Популярный российский хип-хоп-исполнитель Элджей опубликовал на своем YouTube-канале клип к треку URUS, записанный совместно со своим коллегой по сцене и тик-ток-блогером Rakhim. Режиссером ролика стал казахстанец Айторе Жолдаскали.

Трек URUS Элджей и Rakhim выпустили еще в конце сентября, спустя полтора месяца у песни появился и клип. Видео изобилует яркими кадрами, на которых артисты гоняют по ночному городу на дорогих автомобилях. Некоторые сцены напоминают голливудский боевик. Компьютерная графика добавляет клипу эффектности.

Клип для популярных российских артистов снял казахстанский режиссер Айторе Жолдаскали, который является автором одного из главных казахстанских веб-сериалов прошлого года — Sheker.

Источник: tengrinews.kz

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#режиссер #клип #элджей #казахстанец #айторежолдаскали
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