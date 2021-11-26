Казахстанский кикшеринг JET привлек $3 миллиона на экспансию в страны Евросоюза и Центральной Азии

Казахстанский кикшеринговый сервис, зарегистрированный в Astana Hub, привлек новый раунд инвестиций в размере $3 миллиона от частных казахстанских и российских инвесторов.

Инвестором раунда выступил серийный предприниматель Эрик Искаков, а также более десяти частных инвесторов и бизнес-ангелов из России. Общая сумма привлеченных инвестиций в JET теперь составляет $5 миллионов, из которых $1,5 миллиона вложили основатели сервиса на старте компании.

Сервис также объявил о поиске инвесторов для следующего раунда.

На данный момент компания JET работает в Республике Казахстан, Сербии, Армении, Белоруссии, Украине, Грузии. Стартап планирует потратить привлеченные средства на расширение географии еще в 5-8 странах Восточной Европы и Центральной Азии. Сервис является лидером рынка в городах-миллионниках: Алматы, Нур-Султане, Минске, Одессе и Ереване.

Источник: incrussia.ru



