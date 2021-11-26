Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kazahstanskiy-kikshering-jet-privlek-3-milliona-na-ekspansiyu-v-strany-evrosoyuza-i-central-noy-azii
Казахстанский кикшеринг JET привлек $3 миллиона на экспансию в страны Евросоюза и Центральной Азии
105
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:27

Казахстанский кикшеринг JET привлек $3 миллиона на экспансию в страны Евросоюза и Центральной Азии

Казахстанский кикшеринговый сервис, зарегистрированный в Astana Hub, привлек новый раунд инвестиций в размере $3 миллиона от частных казахстанских и российских инвесторов.

Инвестором раунда выступил серийный предприниматель Эрик Искаков, а также более десяти частных инвесторов и бизнес-ангелов из России. Общая сумма привлеченных инвестиций в JET теперь составляет $5 миллионов, из которых $1,5 миллиона вложили основатели сервиса на старте компании.

Сервис также объявил о поиске инвесторов для следующего раунда.

На данный момент компания JET работает в Республике Казахстан, Сербии, Армении, Белоруссии, Украине, Грузии. Стартап планирует потратить привлеченные средства на расширение географии еще в 5-8 странах Восточной Европы и Центральной Азии. Сервис является лидером рынка в городах-миллионниках: Алматы, Нур-Султане, Минске, Одессе и Ереване.

Источник: incrussia.ru

б2.png

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#европа #инвестиции #astanahub #кикшеринг #jet
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Астане пройдет празднование Сабантуя
1984
У «Бэтмена» будет телевизионный спин-офф
792
Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова
879