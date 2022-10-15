Казахстанский финтех-стартап TypiPay привлек $1 миллион инвестиций

Инвестором выступил бизнес-ангел Ерлан Исекешев. Текущая оценка TypiPay выросла до $10 миллионов.

Платежный сервис TypiPay — симбиоз социальной сети и финтеха. С его помощью можно обмениваться сообщениями и файлами, проводить удаленную идентификацию, денежные переводы, получить виртуальную дебетовую карту.

Патформа позволяет направлять в банк заявки на получение потребительских кредитов и ипотеки. Также TypiPay запустили в десяти городах Казахстана сервис оплаты в общественном транспорте.

Инвестиции компания намерена направить на «запуск новых сервисов в Казахстане, связанных с криптоиндустрией и брокерских услуг».

Команда собирается запустить бета-версию сервиса в России и выходить на рынки Узбекистана, Кыргызстана, США.

Источник: digitalbusiness.kz