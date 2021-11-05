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Казахстанский фильм завоевал награду на The Calvert Journal Film Festival
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Сегодня в 10:48

Казахстанский фильм завоевал награду на The Calvert Journal Film Festival

Фильм режиссера Жаннат Алшановой «История цивилизации» выиграл в номинации «Лучший короткометражный фильм» на фестивале The Calvert Journal Film Festival 2021.

The Calvert Journal Film Festival — онлайн-фестиваль и платформа для независимых режиссеров, где у них есть возможность представить свои проекты широкой аудитории. Фестиваль был создан в 2020 году международным журналом The Calvert Journal и посвящен изучению культуры и творчества Восточной Европы, Балкан, России, Кавказа и Центральной Азии.

Съемки фильма «История цивилизации» проходили в Алматы в 2019 году. Главную роль исполнила певица и композитор Акмарал Зыкаева, выступающая под псевдонимом MERGEN. Для девушки это был дебют в кино. Ее партнером в кино стал художник Айдар Алимбаев. Оператором-постановщиком выступил португалец Леандро Ферран.

Источник: tengrinews.kz

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