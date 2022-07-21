Казахстанский фильм оценила The New York Times

Американская газета The New York Times выпустила рецензию на казахстанскую криминальную картину «Черный, черный человек» режиссера Адильхана Ержанова.

В издании рассказали, что фильм напоминает такие картины, как «Воспоминания об убийстве» южнокорейского кинорежиссера и сценариста Пон Чжун Хо, «Однажды в Анатолии» турецкого кинорежиссера Нури Бильге Джейлана.

Авторы статьи также отметили, что методы и основные темы, затронутые в кинокартине, напоминают французский художественный фильм «Человечность» режиссера Брюно Дюмона. Говорится, что фильм, премьера которого состоялась еще в 2019 году, следовало показать на большом экране.

Картина Ержанова создана компанией Astana Film Fund при участии компаний Short Brothers и Arizona Productions. Генеральными продюсерами выступили Акан Сатаев и Эрнар Курмашев.

Источник: tengrinews.kz