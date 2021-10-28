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Казахстанский фильм об Аральском море выходит на Netflix
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Сегодня в 11:20

Казахстанский фильм об Аральском море выходит на Netflix

Впервые казахстанский документальный фильм выходит на Netflix.

На крупнейшей в мире стриминговой платформе выходит картина «Завтра море» — Sea tomorrow — независимый полнометражный документальный фильм казахстанского режиссера Катерины Суворовой.

Как рассказала режиссер, ее работу заметили промоутеры еще на кинофестивале в Локарно и с тех пор велись переговоры о показах на различных кинофестивалях и стриминговых сервисах. Сейчас фильм доступен зрителям всех стран Европы, а в США лента представлена на платформе Amazon.

Фильм «Завтра море» о новых днях высохшего Аральского моря. В документальной картине показаны несколько историй местных жителей. Максат — потомственный рыбак из деревни Боген — самый младший в семье. Раньше его деревня стояла на берегу моря. Когда Арал стал отступать, дед Максата старался строить из мешков с песком перекрытия для воды, что бы хоть как-то ее удержать. Потом на долгие годы рыбаки занялись животноводством, многие уехали в большие города. Но семья Максата всегда оставалась в деревне. Каждое утро рыбаки проделывают долгий путь по дюнам до нового берега, где базируется их артель «Счастье».

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале Locarno International Film Festival в августе 2016 года. За это время фильм был представлен на многих престижных международных фестивалях, в том числе Thessaloniki International Film Festival, Jihlava International Documentary Film Festival, Docs Against Gravity, Артдокфест, Open City Documentary Festival, SF IndieFest.

Источник: tengrinews.kz


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