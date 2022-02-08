Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kazahstanskiy-fil-m-aga-farhata-serkebaeva-voshel-v-ukrainskiy-top
Казахстанский фильм «Ага» Фархата Серкебаева вошел в украинский топ
128
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:31

Казахстанский фильм «Ага» Фархата Серкебаева вошел в украинский топ

Онлайн-кинотеатр IVI поделился статистикой по зарубежным новинкам в категориях «фильмы» и «сериалы» за минувший год в Казахстане и других странах СНГ в 2021 году.

В рейтинг фильмов зрителей Казахстана вошли: «Мортал Комбат», «Телохранитель жены киллера», «Годзилла против Конга», «Круэлла» и «Заступник». «Телохранитель жены киллера» попал в топ-5 всего за один месяц онлайн-проката на сервисе, а «Заступник» входил в топ-3 четыре месяца подряд.

Топ российских пользователей немного отличается: «Бесконечность», «Мортал Комбат», «Круэлла», «Годзилла против Конга», «Ледяной драйв». На Украине премьерой года стал фильм ужасов «Поворот не туда: Наследие» — он был в топе по просмотрам в течение полугода. Казахстанский фильм «Ага» Фархата Серкебаева также вошел в украинский топ. В Беларуси лидером стал «Ледяной драйв», суровая драма с Лиамом Нисоном.

В рейтинг любимых сериалов Казахстана вошли сразу две медицинские ленты: «Хороший доктор» и «Анатомия страсти». «Хороший доктор» также полюбился зрителям из Украины и Белоруссии, во всех трех странах он занял первое место в рейтинге новых сериалов.

Кроме того, в топ Казахстана вошли три криминальные драмы: «Почему женщины убивают», «Мейр из Исттауна» и «Кларисса». В России абсолютным лидером стал турецкий сериал «Постучись в мою дверь». Он держался на первом месте рейтинга весь год.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстанскоекино #ivi #онлайнкинотеатр #снг #рейтинг
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Департамент спорта Москвы и «Яндекс.Эфир» запустили бесплатные онлайн-тренировки
1082
В Астане пройдет ярмарка Туркестанской области
2470
YouTube начал тестировать подписку Premium Lite
808