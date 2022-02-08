Казахстанский фильм «Ага» Фархата Серкебаева вошел в украинский топ

Онлайн-кинотеатр IVI поделился статистикой по зарубежным новинкам в категориях «фильмы» и «сериалы» за минувший год в Казахстане и других странах СНГ в 2021 году.

В рейтинг фильмов зрителей Казахстана вошли: «Мортал Комбат», «Телохранитель жены киллера», «Годзилла против Конга», «Круэлла» и «Заступник». «Телохранитель жены киллера» попал в топ-5 всего за один месяц онлайн-проката на сервисе, а «Заступник» входил в топ-3 четыре месяца подряд.

Топ российских пользователей немного отличается: «Бесконечность», «Мортал Комбат», «Круэлла», «Годзилла против Конга», «Ледяной драйв». На Украине премьерой года стал фильм ужасов «Поворот не туда: Наследие» — он был в топе по просмотрам в течение полугода. Казахстанский фильм «Ага» Фархата Серкебаева также вошел в украинский топ. В Беларуси лидером стал «Ледяной драйв», суровая драма с Лиамом Нисоном.

В рейтинг любимых сериалов Казахстана вошли сразу две медицинские ленты: «Хороший доктор» и «Анатомия страсти». «Хороший доктор» также полюбился зрителям из Украины и Белоруссии, во всех трех странах он занял первое место в рейтинге новых сериалов.

Кроме того, в топ Казахстана вошли три криминальные драмы: «Почему женщины убивают», «Мейр из Исттауна» и «Кларисса». В России абсолютным лидером стал турецкий сериал «Постучись в мою дверь». Он держался на первом месте рейтинга весь год.