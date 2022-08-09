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Казахстанский диджей получивший Грэмми выпускает первую коллекцию NFT
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Сегодня в 11:32

Казахстанский диджей получивший Грэмми выпускает первую коллекцию NFT

В 2019 году Imanbek стал всемирно известным благодаря своему ремиксу на песню Saint Jhn Roses, за которую получил музыкальную премию «Грэмми-2021», став первым музыкантом из Казахстана, получившим Грэмми.


Идея, которая легла в основу этой коллекции, объединила в себе мечту и творческий путь артиста. Коллекция представлена в виде анимированных роз: замерзшая роза, роза в огне, ледяная роза, нарисованная роза, испепеленная роза, роза, подвергнутая химическому воздействию, роза в обычном ее состоянии.

Основной отличительной чертой коллекции является то, что в четырех из семи токенов скрыты подарки от артиста: мерч, автограф и секретный подарок. А одна из NFT роз скрывает в себе новый трек Imanbekа Х и авторские права на этот трек.

Обладатель этого NFT токена получит возможность неограниченно распоряжаться музыкальной работой и получать авторское вознаграждение за использование трека.

Подробная информация доступна на nft.binance.com. NFT-маркетплейс Binance — открытая площадка для художников, креаторов, криптоэнтузиастов и коллекционеров NFT с лучшей ликвидностью и минимальными комиссиями.

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#технологии #диджей #imanbek #nft #binance
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.