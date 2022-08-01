Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kazahstanskiy-borec-zavoeval-zoloto-na-chempionate-mira
Казахстанский борец завоевал золото на чемпионате мира
76
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:48

Казахстанский борец завоевал золото на чемпионате мира

Дарын Аскербек из Восточно-Казахстанской области в весе 55 килограммов одержал победу над американцем Джаксеном Патриком Форрестом и завоевал титул чемпиона мира в Италии.

Спортсмен на мировом первенстве представлял страну в категории до 55 килограммов. В полуфинале Аскербек оказался сильнее немца Янниса Ребхольца. Также он прошел Хусанбоя Усмонова, Арена Серобяна.

В финале борец встретился с Джаксеном Патриком Форрестом из США и одержал волевую победу над ним.

Последняя золотая медаль по вольной борьбе в Казахстане была в 2013 году.

Источник: tengrinews.kz

б2.png


Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #италия #спорт #борьба #золотаямедаль
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Сольный Stand-up-концерт Андрея Бебуришвили в Нур-Султане
2589
В столице состоится вечеринка Рок-н-ролла InterNations Astana Rock & Roll Party
1202
Нобелевскую премию по физике присудили за модель климата Земли
660
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.