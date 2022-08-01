Казахстанский борец завоевал золото на чемпионате мира

Дарын Аскербек из Восточно-Казахстанской области в весе 55 килограммов одержал победу над американцем Джаксеном Патриком Форрестом и завоевал титул чемпиона мира в Италии.

Спортсмен на мировом первенстве представлял страну в категории до 55 килограммов. В полуфинале Аскербек оказался сильнее немца Янниса Ребхольца. Также он прошел Хусанбоя Усмонова, Арена Серобяна.

В финале борец встретился с Джаксеном Патриком Форрестом из США и одержал волевую победу над ним.

Последняя золотая медаль по вольной борьбе в Казахстане была в 2013 году.

Источник: tengrinews.kz







