Казахстанский боксер одержал победу над экс-чемпионом мира

Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы одержал победу над экс-чемпионом мира из Франции Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом.

Поединок стал частью андеркарта вечера бокса от Top Rank в Лас-Вегасе. Он был рассчитан на десять раундов.

В третьем раунде казахстанец после серии ударов отправил бывшего чемпиона в нокдаун. После этого Алимханулы продолжил одностороннее избиение соперника. Н'Дам умудрился продержаться до восьмого раунда, в котором рефери остановил-таки бой.

Эта победа для непобежденного казахстанца стала 11-й в профи и седьмой досрочной. Н'Дам же проиграл в шестой раз при 38 выигрышах. Алимханулы защитил свой пояс WBO Global. Также он владеет титулом WBC Continental.

Накануне соперники прошли взвешивание. Алимханулы показал на весах 72,5 килограмма, тогда как Н'Жикам оказался немного легче — 72.

Для Алимханулы предстоящий поединок стал вторым в году. В июне также в Лас-Вегасе казахстанец одержал досрочную победу над другим экс-чемпионом — Робом Брантом из США.

Источник: tengrinews.kz