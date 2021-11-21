Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kazahstanskiy-bokser-oderzhal-pobedu-nad-eks-chempionom-mira
Казахстанский боксер одержал победу над экс-чемпионом мира
84
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:41

Казахстанский боксер одержал победу над экс-чемпионом мира

Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы одержал победу над экс-чемпионом мира из Франции Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом.

Поединок стал частью андеркарта вечера бокса от Top Rank в Лас-Вегасе. Он был рассчитан на десять раундов.

В третьем раунде казахстанец после серии ударов отправил бывшего чемпиона в нокдаун. После этого Алимханулы продолжил одностороннее избиение соперника. Н'Дам умудрился продержаться до восьмого раунда, в котором рефери остановил-таки бой.

Эта победа для непобежденного казахстанца стала 11-й в профи и седьмой досрочной. Н'Дам же проиграл в шестой раз при 38 выигрышах. Алимханулы защитил свой пояс WBO Global. Также он владеет титулом WBC Continental.

Накануне соперники прошли взвешивание. Алимханулы показал на весах 72,5 килограмма, тогда как Н'Жикам оказался немного легче — 72.

Для Алимханулы предстоящий поединок стал вторым в году. В июне также в Лас-Вегасе казахстанец одержал досрочную победу над другим экс-чемпионом — Робом Брантом из США.

Источник: tengrinews.kz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстанцывмире #бокс #победа #жанибекалимханулы #ласвегас
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Прямой эфир с топ-менеджером и основателем Бюро МЦФА
833
Казахстанский веб-сериал «Мыстан» получил спецприз жюри на Realist Web Fest
753
В приложении TikTok появился раздел с образовательными видео
930