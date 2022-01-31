Казахстанский боец MMA стал первым трехкратным чемпионом мира в истории

Казахстанский боец смешанных единоборств Багдат Жубаныш установил историческое достижение после победы на чемпионате мира по ММА, проходящем в Абу-Даби.

В финале турнира в весовой категории до 52,2 килограмма Жубаныш одержал победу над россиянином Фарходом Рахмоналиевым.

Таким образом, казахстанец стал первым трехкратным чемпионом мира в истории IMMAF — международной федерации смешанных боевых искусств.





Наряду с Багдатом Жубанышем, другой казахстанский боец смешанного стиля — Бекзат Жасия завоевал для Казахстана вторую золотую медаль ЧМ по ММА. В финале турнира в весовой категории до 65,8 килограмма Жасия победил представителя Испании раздельным решением судей.

Дастан Жакыпбеков стал серебряным ЧМ, уступив в финале до 56,7 килограммов судейским решением россиянину Бектуру Жанибек уулу.

Источник: tengrinews.kz



