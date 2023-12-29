Казахстанский боец Дастан Амангельды — новый чемпион Naiza

В Алматы состоялся главный бой турнира по смешанным единоборствам Naiza FC 56, в котором встретились казахстанский файтер Дастан Амангельды и чемпион из Южной Кореи Ю Су Ен.

На кону поединка в легчайшем весе стоял чемпионский титул лиги Naiza корейского спортсмена. Бой был рассчитан на пять раундов, но не добрался до финального гонга, завершившись победой Амангельды техническим нокаутом в третьем раунде.

Таким образом, Дастан Амангельды выиграл седьмой бой в профессиональной карьере и стал новым чемпионом Naiza в легчайшем весе.