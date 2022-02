Международный проект World Painting стартовал на Всемирной выставке EXPO 2020 Dubai. 2 февраля 2022 года проект достиг стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса.

World Painting — стал рекордсменом категории most people in an online video using and passing a paintbrush.



Источник: tengrinews.kz