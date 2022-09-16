Казахстанский арт-проект показали в штаб-квартире ООН

С 13 по 16 сентября в штаб-квартире ООН проходит выставка арт-проекта World Painting. Идея проекта была рождена в Казахстане, претворилась в жизнь в Дубае, а сейчас проект находится в США.

Инициатор необычной инсталляции — казахстанский продюсер и общественный деятель Даут Шайхисламов. А создатели — 2020 человек из более чем 193 стран мира, при этом каждая представлена тем или иным символом, штрихом, рисунком на исполинском холсте World Painting. Сегодня масштабная картина — рекордсмен Книги рекордов Гиннесса.

Первыми, кто увидит «Картину Мира» после выставки в ООН, будут казахстанцы. Арт-проект приедет в страну в октябре.

Источник: tengrinews.kz