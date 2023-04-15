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Актер Санжар Мади снимается в фильме Netflix про Тамерлана
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Главный

Сегодня в 10:27

Актер Санжар Мади снимается в фильме Netflix про Тамерлана

Казахстанский актер Санжар Мади снимается для проекта Netflix — популярного американского стримингового сервиса фильмов и сериалов.

Актер сыграет персонажа Джасура. По сюжету, он когда-то спас Тамерлана и стал его близким другом и соратником. Съемки идут в Узбекистане, в старинном городе Хива.

Источник: tengrinews.kz


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