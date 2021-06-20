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Казахстанских киберспортсменов начнут готовить к международным играм
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Сегодня в 13:26

Казахстанских киберспортсменов начнут готовить к международным играм

Подготовить спортсменов к международным соревнованиям помогут турниры серии Alaman Sports, которые пройдут в текущем году. Точная дата их начала будет известна позже.

При этом соревнования пройдут по четырем основным дисциплинам: StarСraft II, LOL, Tekken, PES, призовой фонд которых составит 4 миллиона тенге.

Известно, что организаторами киберсерии выступят АО «Казахтелеком» и киберспортивная турнирная платформа Pinger.Pro, на YouTube канале которой будут транслироваться в прямом эфире все проходящие мероприятия.

В 2021 году масштабные турниры в рамках Alaman пройдут с мая по декабрь.

Источник: tengrinews.kz

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