Казахстанских киберспортсменов начнут готовить к международным играм

Подготовить спортсменов к международным соревнованиям помогут турниры серии Alaman Sports, которые пройдут в текущем году. Точная дата их начала будет известна позже.

При этом соревнования пройдут по четырем основным дисциплинам: StarСraft II, LOL, Tekken, PES, призовой фонд которых составит 4 миллиона тенге.

Известно, что организаторами киберсерии выступят АО «Казахтелеком» и киберспортивная турнирная платформа Pinger.Pro, на YouTube канале которой будут транслироваться в прямом эфире все проходящие мероприятия.

В 2021 году масштабные турниры в рамках Alaman пройдут с мая по декабрь.

Источник: tengrinews.kz