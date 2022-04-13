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Казахстанские юниоры прошли в 1/4 финала отборочного этапа Кубка Дэвиса
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Сегодня в 11:01

Казахстанские юниоры прошли в 1/4 финала отборочного этапа Кубка Дэвиса

Молодые казахстанские теннисисты досрочно вышли в четвертьфинал квалификационной стадии юниорского Davis Cup 2022. На грунтовых кортах Нью-Дели казахстанцы одержали вторую победу подряд, что позволило им войти в список восьми лучших команд Азии.

Сборная Казахстана во втором матче групповой стадии переиграла представителей Вьетнама. В стартовом поединке Амир Омарханов не имел особых проблем — 6:0, 6:0. Во второй игре Данир Калдыбеков в упорном трехсетовом противостоянии одолел соперника — 2:6, 6:2, 6:3.

Заключительная встреча парного разряда, которую уступили сверстникам из Вьетнама, ничего не решала. Теперь у казахстанских теннисистов осталась последняя игра в подгруппе — против Таиланда.

Источник: zakon.kz

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