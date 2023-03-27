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Казахстанские ватерполистки стали чемпионками Азии-2023
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Главный

Сегодня в 10:10

Казахстанские ватерполистки стали чемпионками Азии-2023

Женская сборная Казахстана по водному поло обыграла спортсменок из Таиланда со счетом 13:8, и за тур до окончания азиатского первенства в Сингапуре досрочно завоевала золотые медали, обойдя соперников в турнирной таблице.

Источник: @zakonkz

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