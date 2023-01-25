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Казахстанские товары будут продвигать на маркетплейсе Alibaba
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Сегодня в 10:53

Казахстанские товары будут продвигать на маркетплейсе Alibaba

В Казахстане стартует отбор предпринимателей для участия в программах «Экспортная акселерация 2023» по выводу казахстанских товаропроизводителей на международную платформу Alibaba.

В этом году будут отобраны 110 казахстанских компаний. Заявки от представителей бизнеса начнут принимать с 23 января.

70 компаниям будет предоставлен аккаунт на Alibaba со статусом Gold Supplier сроком на один год. Статус особого поставщика открывает предпринимателям доступ к глобальной аудитории и позволяет повысить узнаваемость товаров за рубежом.

Источник: bluescreen.kz

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#казахстан #маркетплейс #компании #экспорт #alibaba
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