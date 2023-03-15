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Казахстанские студенты первыми в мире получили возможность работать в Amazon
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Новости

Сегодня в 09:54

Казахстанские студенты первыми в мире получили возможность работать в Amazon

Казахстанские студенты первыми в мире получили возможность работать над большим международным проектом корпорации Amazon.

Проект OpenSearch Amazon будет реализован в рамках подписанного меморандума между министерством науки и высшего образования РК и компанией Amazon.

На днях в Казахстане в рамках подписанного соглашения стартовала пилотная программа College Contributor initiative, где студенты казахстанских вузов первыми среди международной аудитории компании Amazon примут участие в работе над проектом с открытым исходным кодом OpenSearch Amazon.

Источник: newtimes.kz

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