Казахстанские студенты первыми в мире получили возможность работать в Amazon

Казахстанские студенты первыми в мире получили возможность работать над большим международным проектом корпорации Amazon.

Проект OpenSearch Amazon будет реализован в рамках подписанного меморандума между министерством науки и высшего образования РК и компанией Amazon.

На днях в Казахстане в рамках подписанного соглашения стартовала пилотная программа College Contributor initiative, где студенты казахстанских вузов первыми среди международной аудитории компании Amazon примут участие в работе над проектом с открытым исходным кодом OpenSearch Amazon.

Источник: newtimes.kz



