Казахстанские стартапы за четыре года получили более $145 миллионов от венчурных инвесторов

На форуме Digital Almaty управляющий партнер MOST Ventures Алим Хамитов презентовал первое исследование рынка венчурного капитала в Казахстане. Оно было подготовлено по инициативе MOST Holding в партнерстве с White Hill Capital и Tech Hub Международного финансового центра «Астана»: МФЦА.

Согласно исследованию, общий объем публичных сделок на венчурном рынке страны составил 87 миллионов долларов при 175 сделках, при этом 84% из них относятся к предпосевным и посевным стадиям стартапов.

Средний размер венчурных сделок в Казахстане в 2021 году составил 360 тысяч долларов, а в 2022 году значительно увеличился, дойдя до 800 тысяч долларов.

45% от суммы венчурных сделок были профинансированы бизнес-ангелами. При этом около 200 инвесторов предпочитают не афишировать свою деятельность и проводимые сделки.

Авторы исследования предлагают пути для развития венчурного капитала. Согласно отчету, стране необходим комплексный подход и одновременная работа над всеми компонентами экосистемы, включая законодательную базу, увеличение налоговых льгот, уменьшения ограничений на инвестиционные стратегии банков, пенсионных фондов и так далее.

Источник: mostfund.vc