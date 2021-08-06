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Казахстанские спортсмены завоевали еще три бронзовые медали на Олимпиаде-2020
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Сегодня в 10:47

Казахстанские спортсмены завоевали еще три бронзовые медали на Олимпиаде-2020

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов принес Казахстану пятую бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 в Токио.
Бибосынов принял участие в полуфинальном бою весовой категории до 52 кг, в котором уступил британцу Галалу Яфаю — 0:0. Проигравшие в полуфиналах боксерского турнира автоматически становятся обладателями «бронзы».

Казахстанский каратист Дархан Асадилов не смог выйти в финал и стал бронзовым призером Олимпиады в Токио.
Асадилов встретился в полуфинале Олимпийских игр с французом Стивеном да Костой. Казахстанец проиграл со счетом 2:5.
Так он принес Казахстану шестую медаль на Играх-2020.

Казахстанский борец вольного стиля Нурислам Санаев выиграл схватку за бронзу у Георги Вангелова из Болгарии на Олимпийских играх в Токио.
Санаев, выступающий в весовой категории до 57 килограммов, победил со счетом 5:1.
Он принес Казахстану седьмую медаль на Играх-2020.

Источник: tengrinews.kz

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