Казахстанские спортсмены завоевали еще три бронзовые медали на Олимпиаде-2020

Бибосынов принял участие в полуфинальном бою весовой категории до 52 кг, в котором уступил британцу Галалу Яфаю — 0:0. Проигравшие в полуфиналах боксерского турнира автоматически становятся обладателями «бронзы».
Казахстанский каратист Дархан Асадилов не смог выйти в финал и стал бронзовым призером Олимпиады в Токио.
Асадилов встретился в полуфинале Олимпийских игр с французом Стивеном да Костой. Казахстанец проиграл со счетом 2:5.
Так он принес Казахстану шестую медаль на Играх-2020.
Казахстанский борец вольного стиля Нурислам Санаев выиграл схватку за бронзу у Георги Вангелова из Болгарии на Олимпийских играх в Токио.
Санаев, выступающий в весовой категории до 57 килограммов, победил со счетом 5:1.
Он принес Казахстану седьмую медаль на Играх-2020.
Источник: tengrinews.kz