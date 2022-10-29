Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kazahstanskie-shkol-niki-vernulis-iz-zhenevy-s-zolotymi-medalyami
Казахстанские школьники вернулись из Женевы с золотыми медалями
176
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:38

Казахстанские школьники вернулись из Женевы с золотыми медалями

Казахстанские школьники заняли первое место в престижных соревнованиях по робототехнике. На турнире FIRST GLOBAL CHALLENGE свои работы представили 180 стран.

В казахстанскую команду вошли пятеро школьников от 15 до 17 лет. Темой соревнований было глобальное потепление. Самодельный робот должен был на скорость поглотить как можно больше углекислого газа, роль которого исполняли обычные пластиковые шарики.

На соревнованиях Казахстан стал единственной страной, которая получила сразу три высших награды: за самый высокий балл, за поддержку развития движения и за технические навыки робота.

Источник: zakon.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #конкурс #робототехника #женева #школьники
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
T-fest выступит в Астане
3596
«Яндекс» запустил синхронный перевод прямых трансляций в «Браузере» — работает для пр...
767
Dior разработал скины и кастомный автомобиль для игры Gran Turismo 7
791
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.