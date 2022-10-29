Казахстанские школьники вернулись из Женевы с золотыми медалями

Казахстанские школьники заняли первое место в престижных соревнованиях по робототехнике. На турнире FIRST GLOBAL CHALLENGE свои работы представили 180 стран.

В казахстанскую команду вошли пятеро школьников от 15 до 17 лет. Темой соревнований было глобальное потепление. Самодельный робот должен был на скорость поглотить как можно больше углекислого газа, роль которого исполняли обычные пластиковые шарики.

На соревнованиях Казахстан стал единственной страной, которая получила сразу три высших награды: за самый высокий балл, за поддержку развития движения и за технические навыки робота.

Источник: zakon.kz