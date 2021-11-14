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Казахстанские школьники победили на международной олимпиаде по физике
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Сегодня в 10:20

Казахстанские школьники победили на международной олимпиаде по физике

Казахстанские школьники завоевали 11 медалей, в том числе две золотых, на международной олимпиаде по физике в Узбекистане.

Олимпиада имени аль-Фергани проходила в городе Фергане с 8 по 13 ноября. В ней приняли участие около 130 школьников из 18 стран, в том числе из России, Азербайджана, Беларуси, Румынии и других.

Конкурс проходил в два этапа. Первый — письменные работы, второй — практические работы.

Имена победителей:

Алишер Еркебаев и Нурдаулет Назарбай — золотые медали.

Даниил Шатохин, Оразхан Хайдар, Динмухаммед Сапыбек, Ердаулет Нахып, Бернар Шамгонов, Диас Еспан — серебряные медали.

Бексултан Шарип, Аскар Касымов, Нуржан Хасенов — бронзовые медали.

Источник: tengrinews.kz

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#казахстан #узбекистан #олимпиада #школьники #победа
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