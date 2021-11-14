Казахстанские школьники победили на международной олимпиаде по физике

Казахстанские школьники завоевали 11 медалей, в том числе две золотых, на международной олимпиаде по физике в Узбекистане.
Олимпиада имени аль-Фергани проходила в городе Фергане с 8 по 13 ноября. В ней приняли участие около 130 школьников из 18 стран, в том числе из России, Азербайджана, Беларуси, Румынии и других.
Конкурс проходил в два этапа. Первый — письменные работы, второй — практические работы.
Имена победителей:
Алишер Еркебаев и Нурдаулет Назарбай — золотые медали.
Даниил Шатохин, Оразхан Хайдар, Динмухаммед Сапыбек, Ердаулет Нахып, Бернар Шамгонов, Диас Еспан — серебряные медали.
Бексултан Шарип, Аскар Касымов, Нуржан Хасенов — бронзовые медали.
Источник: tengrinews.kz