Казахстанские сериалы прошли на фестиваль в Германии

Sheker II и Mystan стали номинантами на веб-фестивале die Seriale в Германии. Проекты от Salem social media стали первыми и пока единственными казахстанскими претендентами на приз. Среди соперников проекты сразу 17 стран, в том числе из Германии, США, России, Франции, Южной Кореи, Бразилии, Японии и Израиля.

Sheker II претендует сразу на четыре номинации: Best series, Best actor, Best visual effects, Best sound design. Mystan также поборется в четырех различных номинациях: Best series, Best cinematography, Best editing, Best sound design.

Digital Series Festival Giessen — старейший фестиваль в Германии, посвященный представлению и повышению узнаваемости цифровых сериалов.

Веб-фестиваль die Seriale 2022 пройдет с 8 по 19 июня. Все выбранные сериалы будут показаны на сайте die Seriale SparqFest. В течение шести фестивальных дней запланированы лекции, мастер-классы и панельные дискуссии.

Источник: bluescreen.kz