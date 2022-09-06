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Казахстанские IT-стартапы смогут выиграть 18 000 $ на Astana Hub Battle
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Сегодня в 10:14

Казахстанские IT-стартапы смогут выиграть 18 000 $ на Astana Hub Battle

29 сентября в рамках международного форума Digital Bridge-2022 пройдет традиционное соревнование между лучшими технологическими стартапами.

Главные критерии для участия — наличие масштабируемого проекта на стадии MVP или PMF, не менее двух ключевых участников команды и опыт на рынке не более двух лет.

Сто наиболее перспективных проектов, подавших заявку на участие, выступят с минутной презентацией в полуфинале. По его итогам десять лучших стартапов выйдут в финал, где жюри определит победителей.

Заявки на участие принимаются до 20 сентября на сайте digitalbridge.kz.

Международный форум Digital Bridge-2022 пройдет 28-29 сентября в МВЦ EXPO.

Источник: informburo.kz

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#казахстан #стартап #технологии #astanahub #digitalbridge
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