Казахстанские IT-стартапы смогут выиграть 18 000 $ на Astana Hub Battle

29 сентября в рамках международного форума Digital Bridge-2022 пройдет традиционное соревнование между лучшими технологическими стартапами.

Главные критерии для участия — наличие масштабируемого проекта на стадии MVP или PMF, не менее двух ключевых участников команды и опыт на рынке не более двух лет.

Сто наиболее перспективных проектов, подавших заявку на участие, выступят с минутной презентацией в полуфинале. По его итогам десять лучших стартапов выйдут в финал, где жюри определит победителей.

Заявки на участие принимаются до 20 сентября на сайте digitalbridge.kz.

Международный форум Digital Bridge-2022 пройдет 28-29 сентября в МВЦ EXPO.

Источник: informburo.kz