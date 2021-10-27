Казахстанские IT-стартапы смогут выиграть $10 000 на Astana Hub Battle

С 28 по 29 октября в рамках международного форума Digital Bridge-2021 пройдет уже ставшее традиционным соревнование между лучшими технологическими стартапами страны.

В этом году призовой фонд Astana Hub Battle составляет $10 000 за первое место, $5000 — за второе место и $3000 — за третье место.

Победителями конкурса прошлых лет были такие стартапы, как KidSecurity, Abscrypt, Antidolg, Smart Gas, WebTotem и Kompra, которые сегодня успешно развиваются на отечественном IT-рынке и уже экспортируют свои продукты за рубеж.

Главный критерий для участия: наличие масштабируемого проекта на стадии MVP или MVO, наличие не менее двух ключевых участников команды с опытом работы на рынке не более двух лет.

Как будет проходить Astana Hub Battle-2021?

— 100 наиболее конкурентных проектов, подавших заявки на сайте, пройдут в полуфинал и выступят с минутной презентацией перед экспертами на арене Digital Bridge 28 октября

— по решению жюри, 10 лучших проектов выступят на главной сцене digitalbridge.kz c трехминутной презентацией 29 октября

— по итогам двух этапов отбора будут определены победители баттла.