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Казахстанские IT-стартапы смогут выиграть $10 000 на Astana Hub Battle
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Сегодня в 11:03

Казахстанские IT-стартапы смогут выиграть $10 000 на Astana Hub Battle

С 28 по 29 октября в рамках международного форума Digital Bridge-2021 пройдет уже ставшее традиционным соревнование между лучшими технологическими стартапами страны.

В этом году призовой фонд Astana Hub Battle составляет $10 000 за первое место, $5000 — за второе место и $3000 — за третье место.

Победителями конкурса прошлых лет были такие стартапы, как KidSecurity, Abscrypt, Antidolg, Smart Gas, WebTotem и Kompra, которые сегодня успешно развиваются на отечественном IT-рынке и уже экспортируют свои продукты за рубеж.

Главный критерий для участия: наличие масштабируемого проекта на стадии MVP или MVO, наличие не менее двух ключевых участников команды с опытом работы на рынке не более двух лет.

Как будет проходить Astana Hub Battle-2021?

— 100 наиболее конкурентных проектов, подавших заявки на сайте, пройдут в полуфинал и выступят с минутной презентацией перед экспертами на арене Digital Bridge 28 октября

— по решению жюри, 10 лучших проектов выступят на главной сцене digitalbridge.kz c трехминутной презентацией 29 октября

— по итогам двух этапов отбора будут определены победители баттла.

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#технологии #стартапы #инвестиции #astanahub #digitalbridge
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