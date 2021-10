Казахстанские IТ-стартапы пройдут акселерацию от мирового лидера из Кремниевой долины Plug and Play

Astana Hub, Транстелеком и Plug and Play Kazakhstan подписали Меморандум о взаимопонимании на площадке Международного форума Digital Bridge 2021.



Стороны намерены укреплять и развивать дружеские отношения в области развития экосистемы стартапов, привлечения инвестиций, создания и проведения акселерационных программ, наращивания потенциала и обучения талантов.



В рамках сотрудничества Astana Hub и АО «Транстелеком» запускают корпоративный акселератор от Plug and Play Kazakhstan. 20 IТ-стартапов смогут прокачать навыки под менторством экспертов из Кремниевой долины, определить product market-fit, привлечь инвестиции, а также запустить пилот с крупной корпорацией и разместиться на платформе Playbook Plug and Play.

В акселераторе примут участие IT-команды со всего мира, поэтому казахстанские компании будут взаимодействовать с командами из других стран.



Участники стартап-экосистемы также получат доступ к совместным мероприятиям, обучающим программам, акселераторам и тренингам регионального представительства.



Plug and Play Tech Center — это крупнейший в мире акселератор и инвестор со штаб-квартирой в Кремниевой долине. Их платформа объединяет более 40 000 стартапов, более 500 ведущих мировых корпораций, в числе которых также университеты и государственных учреждения, а также более 300 венчурных фондов, университетов и государственных учреждений. Ежегодно Plug and Play инвестирует от $25 000 до $500 000 в стартапы по всему миру.