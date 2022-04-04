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Казахстанские гимнасты взяли медали на этапе Кубка мира
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Сегодня в 10:25

Казахстанские гимнасты взяли медали на этапе Кубка мира

Этап Кубка мира прошел с 31 марта по 3 апреля. На этом этапе определятся победители серии в каждом из видов среди мужчин и женщин.

Нариман Курбанов стал чемпионом этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку.

Казахстанец добился успеха в упражнениях на коне, в общей сумме набрав 14 633 балла. Второе место занял Матвей Петров из Албании, «бронзу» взял француз Томмасон Сириль.

В вольных упражнениях серебряную медаль выиграл казахстанец Милад Карими. Он набрал 14 300 балла в общей сумме. Золотую медаль завоевал Артем Долгопят из Израиля, бронзовую — Эймон Монтгомери из Ирландии.

Источник: zakon.kz

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