Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/4e0/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/4e00f35bcb72bfc2ada4747405897147.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
kazahstanskie-fotografy-kotorye-rabotayut-za-rubezhom
Казахстанские фотографы, которые работают за рубежом
264
/
/

Сегодня в 10:50

Казахстанские фотографы, которые работают за рубежом

Аркен Аван, @newyorkfaces


Аркен Аван.jpg

Профессиональный фотограф, родом из Казахстана, живет в Нью-Йорке. Снимает портретные и стрит-фотографии, а также неожиданные свадебные фотосессии. Под его объектив попадали многие мировые знаменитости.


Бахтияр Беркин, @bberkin1


Бахтияр Беркин.jpg

Фотохудожник, родом из Алматы. Сейчас живет в Лондоне. Раньше занимался fashion-фотографией. Совместно со своей супругой Микой активно занимается творчеством. Их работы выставлялись на выставках в Лондоне, Амстердаме и Пекине и публиковались в журналах Wonderland magazine, Gup Magazine и Vogue Italia.


Натали Карпушенко, @nataliekarpushenko


Натали Карпушенко.jpg

Профессиональный фотограф из Нур-Султана. Успела пожить в США, Швейцарии, сейчас находится на Бали. Снимает красивые портретные фотографии.


Марина Бида, @b_marina_s


Марина Бида.jpg

Фотограф из Нур-Султана. Сейчас живет в Праге. Снимает свадебные фотосессии. В Instagram делится разными снимками счастливых пар.


Роман Варламов, @varlamov_roman


Роман Варламов.jpg

Фотограф и арт-директор, учился в Алматы. Сейчас живет в Нью-Йорке. Фотографирует для многих журналов, в том числе Harper's BAZAAR, Esquire, Vogue Italia, L'Officiel, Cosmopolitan, Men's Health.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #фотографы #сша #зарубеж
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Топ-10 артистов, которые выступят на VK Fest 2020
3213
7 творческих курсов после работы: танцы, живопись, музыка
1819
8 танцоров из Казахстана и Кыргызстана, которые живут за рубежом
5768