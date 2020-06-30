Казахстанские фотографы, которые работают за рубежом





















Профессиональный фотограф, родом из Казахстана, живет в Нью-Йорке. Снимает портретные и стрит-фотографии, а также неожиданные свадебные фотосессии. Под его объектив попадали многие мировые знаменитости.Фотохудожник, родом из Алматы. Сейчас живет в Лондоне. Раньше занимался fashion-фотографией. Совместно со своей супругой Микой активно занимается творчеством. Их работы выставлялись на выставках в Лондоне, Амстердаме и Пекине и публиковались в журналах Wonderland magazine, Gup Magazine и Vogue Italia.Профессиональный фотограф из Нур-Султана. Успела пожить в США, Швейцарии, сейчас находится на Бали. Снимает красивые портретные фотографии.Фотограф из Нур-Султана. Сейчас живет в Праге. Снимает свадебные фотосессии. В Instagram делится разными снимками счастливых пар.Фотограф и арт-директор, учился в Алматы. Сейчас живет в Нью-Йорке. Фотографирует для многих журналов, в том числе Harper's BAZAAR, Esquire, Vogue Italia, L'Officiel, Cosmopolitan, Men's Health.