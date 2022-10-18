Казахстанские дети готовятся к международной олимпиаде по робототехнике

Две команды ведущей школы робототехники «Роботек» примут участие в финале международного турнира World Robot Olympiad, который пройдет в Германии город Дортмунд с 17 по 19 ноября 2022 года.

Команды Cyrex и AMV прошли долгий путь, чтобы представить Казахстан на международной арене. В начале они выиграли отбор в областном турнире, дальше был республиканский, затем команды показали себя на учебно-тренировочных сборах.

Чтобы достойно выступить в Германии, спортсмены вместе с тренерами активно тренируются.

«Тренировка длится три часа. Мы заранее ставим цель для тренировки и уделяем свое внимание данной задаче. При выполнении проводим оценку выполненной работы. На самом деле, ребята готовы заниматься больше, чем три часа, я очень ценю их усердие и рвение к знаниям», — сказал Султангазы Даиров, тренер команды Cyrex.





Ученики Роботека дисциплинированны, мотивированны и не теряются в стрессовых ситуациях. У каждого участника своя роль. В команде Cyrex Жанарыс Капаров — главный программист, при написании кода он заранее учитывает свой следующий шаг. Вагиз Дисембаев — конструктор команды. Он делает расчеты и внимателен к деталям. Сейчас Cyrex готовится к категории RoboMission Junior High. Основания задача робота, созданного командой — потушить пожар на заводе, утилизировать химическое вещество и отметить местоположение людей в здании на карте.

Команду AMV тренирует Владимир Усольцев. Владимир раньше сам принимал участвовал в WRO, занимал призовые места, поэтому он знает все нюансы соревнования. В команде AMV есть Амир Карабаев — программист, который пишет алгоритмы для чтения цвета и конструктор Мирас Кенес, он собирает конструкцию робота, придумывает универсальные механизмы. Они участвуют в творческой категории, где спортсмены должны написать хорошую программу для робота, который будет выполнять задания на соревновательном полигоне.





«Уже 5 лет я занимаюсь в Роботек и робототехника стала для меня больше, чем просто увлечением. Каждая тренировка проходит интенсивно, мы все готовимся к финалу, и я уверен, что сможем показать хороший результат, вывести нашу страну на новый уровень и просто покорить международную арену», — поделился спортсмен команды AMV Мирас Кенес.

Команды будут оцениваться по таким критериям, как: количество заработанных баллов за выполнение задания и время выполнения. Если команды наберут одинаковое количество очков, их будут оценивать по затраченному времени.

В финальном турнире в Германии примут участие более 400 команд. Главными конкурентами ребята считают команды стран восточной Азии: Таиланд, Тайвань, Япония и Китай.

Оплатить поездку детей помогли такие компании, как IT-компания EPAM, и горно-металлургическая компания ERG. Вопросы с логистикой закрыло туристическое агенство Apelsin Tour. Информационную поддержку спортсменам оказали такие издания, как WeProject, BLUESCREEN, ER10, Qazmonitor.

