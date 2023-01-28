Казахстанские боксеры заняли второе место на Чемпионате Азии U-22

Мужская и женская сборные Казахстана по боксу завершили свои выступления на чемпионате Азии до 22 лет в Бангкоке. Соревнования прошли в период с 18 по 26 января.

Чемпионами в своих весах стали: Санжар Ташкенбай, 49 кг, Нурсултан Алтынбек, 54 кг, Махмуд Сабырхан, 57кг, Жасмин Кизатова, 70 кг, Гульсая Ержан, 81 кг. Всего спортсмены из Казахстана выиграли 5 золотых, 3 серебряных и 12 бронзовых наград. Из 25 боксеров 20 возвращаются на Родину с медалями.

В командном медальном зачете сборная Казахстана заняла второе место. Пебедителями турнира стали представители Узбекистана.