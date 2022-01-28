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Казахстанская теннисистка вышла в финал Australian Open 2022
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Сегодня в 09:17

Казахстанская теннисистка вышла в финал Australian Open 2022

Казахстанка Анна Данилина вместе с Беатрис Хаддад Майя из Бразилии вышли в финал женского парного разряда Australian Open 2022.

В полуфинальной встрече Данилина с Майя переиграли в трех сетах соперниц из Японии — Сюко Аояму и Ену Шибахару. В первой партии интернациональный дуэт взял две подачи соперниц и победил со счетом 6:4.

Во втором сете удалось реализовать только один брэйк-пойнт, но этого не хватило для итоговой победы — 5:7. При счете 5:4 у Данилиной с Майя был матч-пойнт, но японки ушли от досрочного поражения.

В заключительной партии Анна с Беатрис забрали еще одну подачу японок и выиграли решающий сет со счетом 6:4. Встреча продолжалась два часа и 21 минуту.

Источник: tengrinews.kz

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#казахстан #австралия #теннис #финал #аннаданилина
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