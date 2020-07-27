Казахстанская теннисистка сыграет на турнире в Праге

Организаторы женского турнира в Праге опубликовали список участниц соревнований, которые пройдут с 10 по 16 августа.

В списке заявлена представительница Казахстана Елена Рыбакина. На турнире также сыграют: Симона Халеп, Белинда Бенчич, Петра Мартич, Маркета Вондроушова, Мария Саккари, Анетт Контавейт, Элизе Мертенс, Донна Векич, Даяна Ястремская, Каролина Мухова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова.

Изначально турнир был запланирован на конец апреля, но из-за пандемии коронавируса был перенесен. Призовой фонд соревнований составит 225 тысяч долларов.

Ранее WTA сообщила о возобновлении сезона с 3 августа.

Источник: sports.kz