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Казахстанская теннисистка сыграет на турнире в Праге
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Сегодня в 09:57

Казахстанская теннисистка сыграет на турнире в Праге

Организаторы женского турнира в Праге опубликовали список участниц соревнований, которые пройдут с 10 по 16 августа.

В списке заявлена представительница Казахстана Елена Рыбакина. На турнире также сыграют: Симона Халеп, Белинда Бенчич, Петра Мартич, Маркета Вондроушова, Мария Саккари, Анетт Контавейт, Элизе Мертенс, Донна Векич, Даяна Ястремская, Каролина Мухова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова.

Изначально турнир был запланирован на конец апреля, но из-за пандемии коронавируса был перенесен. Призовой фонд соревнований составит 225 тысяч долларов.

Ранее WTA сообщила о возобновлении сезона с 3 августа.

Источник: sports.kz

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#казахстан #теннис #турнир
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